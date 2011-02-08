Цукрова галузь України буде рентабельною ще 20 років – Присяжнюк

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що цукрова галузь України буде рентабельною ще 20 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради з аграріями в Хмельницькій області.

«У мене немає сумнівів, що цукрова галузь країни сьогодні стабільно розвивається. Більш того, прогнозую, що впродовж 20 років вона залишатиметься рентабельною», – сказав він.

На думку міністра, щоб посилити роль України у напрямі експорту цукру за кордон, достатньо реалізовувати продукцію на зовнішні ринки. За його підрахунками, впродовж двох років Україна здатна експортувати до 5 млн. тонн цукру.

Як повідомляв УНІАН, Україна з червня минулого року обговорює питання про безмитне постачання цукру до Росії. Спочатку йшлося про квоту на 2011 рік в обсягу 300 тис. тонн, а у вересні можливий обсяг квотування скоротився до 100 тис. тонн.

15 грудня 2010 року заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН заявив, що питання про виділення Росією в 2011 році квоти в обсягу 100 тис. тонн на імпорт цукру з України має бути розглянуто Митним союзом. За його словами, це передбачено протоколом засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, яке провели Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН у Києві 27 жовтня 2010 року. Для розгляду цього питання Мінагрополітики України має підготувати обгрунтування і «відстояти» їх перед російською стороною, зазначив В.МУНТІЯН.

Фахівці інвестиційної компанії Phoenix Capital вважають, що експорт до Росії навіть 100 тонн цукру спровокує зростання цін на цей продукт на внутрішньому ринку України.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2010 року виробництво бурякового цукру зросло на 21,5% порівняно з 2009 роком – до 1,545 млн. тонн.