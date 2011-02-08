У Херсонській області подорожчали овочі

У Херсонській області в січні поточного року найбільше подорожчали овочі та продукти переробки зернових, а подешевшали - тваринні жири, сири.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку регіону в січні 2011 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в цілому зросли на 1,5%, в порівнянні з груднем 2010 року.

Найбільше подорожчали овочі - на 6,5%, фрукти - на 3,3%, соняшникова олія - на 3,1%, хлібопродукти - на 1,4%, цукор - на 1,4%, молоко - на 1, 1%. У цілому продукти переробки зернових подорожчали на 5,4%. Також виросли в ціні безалкогольні напої - на 0,9%, риба та продукти з риби - на 0,8%, хліб - на 0,6%, м`ясо і м`ясні продукти - на 0,4%.

У той же час подешевшали тваринні жири - на 3,9%, сири - на 0,5%.