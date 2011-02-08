Присяжнюк підтримує ліцензування підприємств із заготівлі молока

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК підтримує пропозиції губернатора Хмельниччини Василя ЯДУХИ щодо ліцензування підприємств із заготівлі молока.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час наради з аграріями в Хмельницькій області.

«Мені сподобалася ідея В.ЯДУХИ про ліцензування підприємств із заготівлі молока. Ми проведемо експрес-аналіз, де губиться якість молока - чи під час його підвезення до молокопереробного підприємства, чи безпосередньо у селянина», - зазначив міністр.

За його словами, це дозволить застабілізувати цінову ситуацію на ринку молока та покращити його якість.

М.ПРИСЯЖНЮК також пообіцяв, що це питання буде заслухано на найближчому засіданні Кабінету міністрів.