Присяжнюк розраховує, що губернатори здешевлять ресурси для посівної кампанії

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що губернатори повинні здешевити ресурси для посівної кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час наради з аграріями в Хмельницькій області.

«Всім відомо, що пальне та міндобрива різко зросли в ціні. Тому є доручення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до посівної кампанії здешевити на 10% вартість пального та на 20% - мінеральних добрив», - наголосив він.

За його словами, ці зобов’язання покладаються на губернаторів, які повинні у себе в областях відшукати операторів, в яких ціни на пально-мастильні матеріали та міндобрива є нижчими, ніж на ринку.

В той же час міністр визнав, що це не метод, який повинна використовувати Україна.

«Це не той метод регуляції, до якого ми повинні звикати. Не треба забувати, що Україна живе в ринкових умовах. Тому у майбутньому, я переконаний, держава використовуватиме механізм певних дотацій для аграріїв», - сказав він.