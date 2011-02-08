Кабмін затвердив обсяги формування інтервенційного держфонду в 2011-2012 МР

Кабінет міністрів України затвердив обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2011-2012 маркетинговому періоді. Відповідна постанова від 26 січня 2011 р. № 66 оприлюднена на сайті уряду. Згідно з документом, мінімальні обсяги формування запасу становлять: пшениці твердої і м`якої, зерна суміші пшениці і жита (меслін) – 1,05 млн. тонн, жита озимого і ярового – 90 тис. тонн, ячменю – 40 тис. тонн, цукру-піску (бурякового) - 247,6 тис. тонн, кукурудзи – 30 тис. тонн, молока сухого – 6 тис. тонн, масла вершкового – 18 тис. тонн і гречки - 35,28 тис. тонн.

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