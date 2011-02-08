Експортувати зерно з України дозволять лише держагенту або товаровиробникам? Законопроект

Депутати пропонують Верховній Раді України надати дозвіл на експорт зерна та інших об`єктів державного цінового регулювання з України лише державному агенту або товаровиробникам.

Відповідний проект закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (реєстр. № 8053 від 2 лютого 2011 р.) внесли народні депутати Віталій БОРТ (ПР), Марина ПЕРЕСТЕНКО (КПУ), Сергій ТЕРЕЩУК (Народна партія) та Іван СІДЕЛЬНИК (Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина»). Текст документа оприлюднено на сайті парламенту.

Документом пропонується визначити, що експорт об`єктів державного цінового регулювання дозволяється здійснювати виключно сільськогосподарським товаровиробникам таких об`єктів в обсягах власного виробництва і Державному агенту із забезпечення експорту об`єктів державного цінового регулювання.

Згідно з документом, перелік таких об`єктів встановлює Кабмін щороку за наслідками моніторингу аграрного ринку.

Держагента із забезпеченню експорту таких об`єктів визначає Кабмін за підсумками конкурсу.