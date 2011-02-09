Українські фермери не конкурентні у виробництві зернових – Присяжнюк
09:11, 09 лютого 2011Агро
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Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК переконаний, що фермерські господарства України не будуть конкурентними у виробництві зернових.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час наради з аграріями в Хмельницькій області.
«Сьогодні ми орієнтуватимемо фермерів, щоб вони займалися виробництвом молока і м`яса. Тому що вони не будуть конкурентними у виробництві зернових», – сказав він.
При цьому М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що бажаючих працювати у виробництві молочно-м`ясної продукції чекають державні пільги, проте конкретних їх розмірів міністр не назвав.
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