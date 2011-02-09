Українські фермери не конкурентні у виробництві зернових – Присяжнюк

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК переконаний, що фермерські господарства України не будуть конкурентними у виробництві зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час наради з аграріями в Хмельницькій області.

«Сьогодні ми орієнтуватимемо фермерів, щоб вони займалися виробництвом молока і м`яса. Тому що вони не будуть конкурентними у виробництві зернових», – сказав він.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що бажаючих працювати у виробництві молочно-м`ясної продукції чекають державні пільги, проте конкретних їх розмірів міністр не назвав.