Гран-Прі дегустаційного конкурсу ПродЕкспо-2011 п'ятий раз поспіль отримала «Хортиця»

Визначено переможців ХІІІ Дегустаційного конкурсу алкогольних напоїв, який відбувся в рамках Міжнародної виставки продуктів харчування та напоїв «ПродЕкспо-2011» у Москві. Головний приз - Гран-Прі «ПродЕкспо-2011» отримала "Хортиця".

«Вже котрий рік поспіль «Хортиця» стає фаворитом і отримує головну нагороду конкурсу. І це все при тому, що дегустаційний конкурс «ПродЕкспо» - найпрестижніший і найавторитетніший в Росії, та й у Східній Європі», - розповідає Голова дегустаційної комісії конкурсу в рамках «ПродЕкспо» Олександр Зайцев. Вийти у фінал конкурсу, враховуючи кількість учасників, дуже непросто. Адже в журі - представники провідних галузевих підприємств, які мають не менш ніж десятирічний досвід роботи.

Експерти сходяться на думці, що досягти високих результатів у виробництві алкоголю можна тільки завдяки постійним інвестиціям в інновації, які гарантують якість. Останньою новинкою стала «Хортиця Абсолютна» - вперше в Україні створена горілка на структурованій воді.

Нагородами Дегустаційного конкурсу було відзначено ще ряд українських компаній.

Довідка УНІАН.ЛГЗ «Хортиця» - найбільший виробник алкоголю в Україні, входить в холдинг Global Spirits (Одеський коньячний завод (ТМ «Шустов»), ДП "Кримський винний дім" (ТМ «Oreanda»), дистриб`юторські компанії "Мегаполіс" в Росії та Україні). Функціонує з 2003 р., у даний час його потужності складають 750 тис. дал на місяць.

На сьогоднішній день ТМ «Хортиця» - в TOP-3 рейтингу найбільших світових виробників алкоголю, продукція ЛГЗ "Хортиця" експортується в 85 країн світу.

XVIII Міжнародна виставка продуктів харчування, напоїв і сировини для їх виробництва«ПродЕкспо-2011» проходить в Москві з 7 по 11 лютого. «ПродЕкспо-2011» - найбільша галузева подія не тільки російського, а й світового масштабу. У виставці беруть участь компанії понад 55 країн п`яти континентів.