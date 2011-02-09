Кабмін скасував постанови щодо діяльності ДАК «Хліб України»

Кабінет міністрів України скасував постанови з питань діяльності Державної акціонерної компанії «Хліб України». Відповідна постанова від 2 лютого 2011 р. №63 опублікована на сайті парламенту.

Документом доручено визнати такими, що втратили силу, постанови Кабміну щодо діяльності ДАК "Хліб України".

Також доручено Міністерству аграрної політики і продовольства передбачити в статуті ДАК "Хліб України", що призначення на посаду і звільнення голови правління компанії, а також затвердження складу Наглядової ради проводиться Кабміном.