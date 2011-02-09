Уряд підписав з виробниками меморандум про стабілізацію цін

Уряд України підписав з виробниками цукру, соняшникової олії і гречки Меморандум про стабілізацію цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, меморандум з виробниками цукру і соняшникової олії дав позитивні результати. «Як результат, маємо певне позитивне зрушення», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що меморандум з виробниками гречки був підписаний 8 лютого.

Прем`єр підкреслив, що, згідно з меморандумом, ціни на гречку мають бути зафіксовані на прийнятному рівні.

Як повідомляв УНІАН, у січні Антимонопольний комітет України порушив справу стосовно ДП з ІІ «Сантрейд» (ТМ «Олейна»), ТОВ «Кернел-трейд» (ТМ «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» й ін.) і ЗАТ «Пологовський олійно-екстракційний завод» (ТМ «Славія») за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку соняшникової олії.

За даними Держцінінспекції, з початку 2010/2011 маркетингового року роздрібні ціни на вказану продукцію зросли, у середньому, на 16,17%: з 10,88 грн./літр до 12,64 грн./літр, у деяких регіонах країни вартість олії зросла до 16 грн./літр. Отже, загальне зростання цін на олію за цей період становило 47%.

5 лютого ц.р. УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на першого заступника міністра Миколу БЕЗУГЛОГО, що роздрібна ціна на гречану крупу на продовольчому ринку стабілізована, і не перевищуватиме 14 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що на 27 січня 2011 р. у торгових мережах Києва вартість кілограма фасованої гречки коливалася від 18 грн. (як правило, продукція "власних торгових марок") до 23-26 грн. у виробників гречаної крупи.

На 20 січня вартість 1 кг фасованої гречки коливалася від 18 до 20 грн., 1 кг вагової - 15,50 - 16 грн.

У грудні 2010 року 1 кг фасованої гречки коштував близько 13 грн., вагової - 10-11 грн.