У Тернопільській області у доброму та задовільному стані 84% озимих

У Тернопільській області у доброму та задовільному стані перебуває 84% озимих. Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА, загалом це – 86,7 тис. га. Стан решти 16% посівів, за словами, залежить від погодних умов: якщо будуть сильні морози, вони можуть загинути, в іншому випадку у разі підживлення ці посіви нормально розвиватимуться.

Наразі загинуло 2,4 тис. на пшениці (1% від площі посівів).

«Переважно це трапилося на горбках, де під час відлиги сніг топився, а потім морози рвали кореневу систему», – розповіла М. ДЕРМАНСЬКА.

Вона зазначила, що у долинах зараз стоять води, відповідно втрати можуть бути ще більші.

«Мишей на посівах немає. Були проливні дощі і морози, і це не дало можливості мишам розмножитися», – додала М. ДЕРМАНСЬКА.