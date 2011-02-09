Україна не може знайти порозуміння з РФ щодо безмитних поставок цукру - Присяжнюк

Україна не може знайти порозуміння з Російською Федерацією в питанні визначення квот на безмитні поставки цукру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«На превеликий жаль, Росія не дає нам дозволу на імпорт цукру. Для нас це незрозуміло. Поки що взаєморозуміння немає», - сказав міністр.

Він повідомив, що цими днями в Москві питання про поставки цукру обговорює заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що, зокрема, для України незрозуміло, чому не вдається узгодити питання, коли Росія імпортує більш як мільйон тонн цукру з очерету, біржова ціна якого значно вища за ціну українського цукру.

Міністр зазначив, що Україна сподівається досягти домовленості про безмитні поставки 100 тис. тонн цукру в 2011 році. Він повідомив, що найближчим часом має намір обговорити питання з міністром сільського господарства Російської Федерації.

Нагадаємо, Україна з червня 2010 року обговорює питання про безмитні поставки до Росії цукру. На початку йшлося про квоту на 2011 рік в обсягу 300 тис. тонн, а у вересні можливий обсяг квотування скоротився до 100 тис. тонн.

2 лютого ц.р. перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ повідомив на прес-конференції, що Україна сподівається, що питання про надання квот на безмитні поставки цукру до Росії буде вирішене найближчим часом.

При цьому він зазначив, що на даний момент питання, більшою мірою, перебуває в політичній площині.