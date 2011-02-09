Присяжнюк: Запасів гречки вистачить для контролю її ціни впродовж 2-3 місяців

Існуючі обсяги запасів гречки дозволяють в найближчі два-три місяці контролювати її ціну в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

“Сьогодні ми промониторили повністю ринки і наявність гречаної крупи. Ми побачили, що обсяги гречаної крупи сьогодні дозволяють два-три місяці контролювати ціну”, - сказав міністр.

Як нагадав він, сьогодні міністерство розглядає можливість імпорту гречки до України. “Але це викликано лише тим, що сьогодні прийняте рішення, і ми узгодили з областями, що ми збільшуємо обсяги посіву зернових, зокрема, гречаної крупи. Тобто, ми практично збільшуємо на 100 тис. га посіви гречки”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як нагадав керівник відомства, зокрема, ведуться переговори з торговими компаніями і посольством Китаю щодо імпорту гречки, оскільки цю крупу виробляють не так багато країн. За його словами, офіційна делегація до Китаю не поїде, проте туди направлять представника від департаменту продовольства, щоб укласти угоду на постачання цієї крупи. “Обсяги ми зараз вивчаємо, думаю, це буде 15-20 тис. тонн, для того щоб ми мали перехідні запаси, щоб ми мали в держрезерві цю крупу, тому що вона на сьогодні є крупою, що підлягає держрегулюванню”, - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін постановою №1102 від 29 листопада 2010 р. вніс зміни до переліку об`єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання в 2010-2011 рр. Згідно з документом, з 1 січня по 30 червня 2011 року гречка внесена до переліку об`єктів державного цінового регулювання.

Довідка УНІАН. Останніми роками виробництво гречки в Україні постійно скорочувалося: виробництво гречки врожаю 2009 року становило 188,6 тис. тонн; урожаю 2008 року – 241 тис. тонн; урожаю 2007 року – 217,4 тис. тонн.