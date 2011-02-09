Уряд з'ясовує причину розбіжності статданих по цінах

Уряд України з`ясовує питання про розбіжність даних Державного комітету статистики і Державної інспекції з контролю за цінами в цінах на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ця претензія є, вона розглядалася в понеділок на нараді у прем`єр-міністра», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що Микола АЗАРОВ вимагає від Держкомстату і Держцінінспекції надавати правдиву інформацію під персональну відповідальність керівників цих служб.

«Для Кабінету міністрів, для споживача найголовніше і найважливіше одержувати правдиву статистику», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державного комітету статистики України, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в січні 2011 року до січня 2010 року зросли на 8,6% (у січні 2011 року до грудня 2010 року зросли на 1,3%), зокрема, на продукти харчування – на 8,5% (до грудня 2010 р. – на 1,3%), хліб і хлібопродукти – на 17,5% (1,8%), зокрема на хліб – на 11,2% (0,6%), макаронні вироби – на 11,2% (0,5%), кондитерські вироби з борошна – 11,2% (0,6%), м`ясо і м`ясопродукти – на 3,3% (знизилися на 0,1%), рибу і рибопродукти – на 3,5% (зросли 0,6%), молоко, сири і яйця – на 8% (знизилися на 0,2%), зокрема на молоко – на 11,7%, тверді сири і сир – на 14,1%, на яйця – знизилися на 17,8%, на олію, масло і жири – ціни зросли на 6,7% (зросли на 1%), зокрема на масло вершкове – на 16,3%, олію соняшникову – на 18,1%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 23,5%.

Ціни на фрукти в січні 2011 року до січня 2010 року зросли на 9,2% (у січні 2011 року до грудня 2010 року зросли на 2,9%). На овочі ціни зросли на 12,7% (до грудня 2010 року зросли на 6,6%), зокрема на картоплю – на 30,5% (5,6%). Ціни на цукор зросли на 7,7% (2,7%), кондитерські вироби цукристі – на 15,4% (0,7%), безалкогольні напої – на 5,7% (0,5%).