АМК припинив антиконкурентні дії Теофіпольської РДА

Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України припинило антиконкурентні дії Теофіпольської районної державної адміністрації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі відділення АМК.

Зокрема встановлено, що при прийнятті розпорядження від 28.08.2009 р. № 234/2009-р «Про закупівлю продовольчого зерна врожаю 2009 року для формування державного продовольчого резерву та регіональних ресурсів для потреб району», адміністрація обмежила права 26 сільськогосподарських товаровиробників щодо вільного вибору реалізації та використання зерна.

Крім того, Теофіпольський РДА при прийнятті розпорядження від 02.10.2009 р. № 200/2009-р "Про роботу промислових підприємств району" рекомендувала ВАТ "Теофіпольський цукровий завод" у визначені терміни забезпечувати поставку товарів (мінеральних добрив, високоякісного насіння та відповідних страхових коштів ) сільськогосподарським виробникам.

Зараз порушення припинені.