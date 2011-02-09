Присяжнюк: за два тижні уряд перегляне умови експорту зернових

За два тижні уряд України розгляне питання про можливість змін обсягів і умов квотування експорту зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що на сьогодні в регіонах проводиться аналіз залишків зерна. «Є доручення прем`єр-міністра - за два тижні, на базі аналізу залишків, внести пропозиції. Так і буде зроблено», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він зазначив, що на сьогодні зернотрейдери ще не використали квоти в обсязі близько 2,5 млн. тонн.

Разом з цим, М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що ситуація на світовому зерновому ринку погіршується у зв`язку з тим, що збільшується рівень захворювання зернових у Бразилії та Аргентині.

«На превеликий жаль, зараз захворюваність зернових у цих країнах почала прогресувати більше, ніж чекали, втричі швидше, і є прогноз зниження врожайності», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він підкреслив, що в Україні внутрішні ціни на кукурудзу, пшеницю продовольчу і фуражну за останній тиждень виросли на 400 гривень.

«Це свідчить про те, що є великий дефіцит зернової групи», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Довідка УНІАН. Постанова Кабінету міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року», було прийняте 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом були встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлені в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти були введені терміном до 31 грудня 2010 року.

8 грудня 2010 р. Кабінет міністрів України продовжив режим квотування експорту зерна на один квартал, з 30 грудня 2010 р. по 31 березня 2011 р., і збільшив розмір квот на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшено на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 грудня 2010 року міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд на початку 2011 року розгляне можливість скорочення термінів квотування експорту зерна. Пізніше він відзначив, що це питання не розглядається у зв`язку з погіршенням ситуації на світових ринках продовольства.

26 січня 2011 року М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.

7 лютого ц.р. керівник відділу у справах Росії і Євразії офісу торгового представника США Бетсі ХАФНЕР заявила, що Сполучені Штати Америки занепокоєні втручанням держави в роботу аграрного ринку України.

Вона підкреслила, що внаслідок втручання держави в Україні проходять непрозорі процедури квотування і експорту зерна, що приводить до погіршення інвестиційного клімату.

На думку Б.ХАФНЕР, аргументи України на користь квотування експорту зерна не переконливі.

Вона повідомила, що під час розмови представники українського уряду сказали, що уряд ще раз розгляне ситуацію щодо квотування зерна. При цьому Б.ХАФНЕР зазначила, що ситуація з квотуванням в Україні має вирішитися до червня, і якщо цього не станеться, то міжнародні трейдери будуть змушені відкликати свої контракти.