КМДА встановила граничні рівні рентабельності і торгових надбавок на продукти

Київська міська державна адміністрація встановила граничні рівні рентабельності виробництва і торгових надбавок на основні продовольчі товари для недопущення необгрунтованого зростання цін на них. Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Повідомляється, що голова КМДА Олександр ПОПОВ підписав розпорядження «Про регулювання цін на основні продовольчі товари».

Документом встановлені граничні рівні рентабельності виробництва борошно пшеничного вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного – 8%, хліба вагою понад 0,5 кг з борошна пшеничного вищого сорту, виробів для діабетиків і т.д. – 12%.

На м`ясо птиці, варену ковбасу, молоко, сир, сметану, вершкове масло, соняшникову олію, яйця встановлені граничні торгові націнки у розмірі 10%, на борошно, макаронні вироби, крупи, цукор – 12%, на яловичину, свинину, хліб – 15% без урахування витрат на їх транспортування у міжміському сполученні.