У Хмельницькій області подорожчали овочі, крупи, риба, цукор

У Хмельницькій області в січні ц.р., порівняно з груднем 2010 р., НАЙбільше подорожчали овочі та продукти переробки зернових (на 6,1% -13%), риба, цукор, олія (1-3,9%) , подешевшали - рис, фрукти, молоко, яловичина - на 0,5-3,7%, яйця - на 6,8%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

За даними облстату, на споживчому ринку області у січні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 1,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,4% в основному пов`язане з підвищенням квартирної плати, плати за гарячу воду та опалення - на 7,5%.

Довідка УНІАН. У січні 2011 року індекс споживчих цін в Хмельницькій області склав 100,8%.