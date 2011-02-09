Росія активізує імпорт українських овочів – УКАБ

Росія активізує імпорт українських овочів. Як повідомили УНІАН в Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) з посиланням на дані Державної митної служби України, в січні цього року значно зросли експортні поставки українських овочів до Російської Федерації.

Зокрема, тільки за січень було експортовано майже 4 тис. тонн картоплі, тоді як за весь 2010 рік Україна поставила до Росії трохи більше 6 тис. тонн; експорт моркви і столового буряку до РФ за січень 2011 р. становив 830 тонн проти 1400 тонн за весь 2010 рік.

За словами експерта аграрних ринків УКАБ Романа СЛАСТЕНА, таке зростання обсягів експорту пов`язане з привабливою кон`юнктурою російського ринку: роздрібна ціна картоплі в РФ за останній місяць зросла більш як на 20% і зараз становить в еквіваленті близько 9 грн./кг, морква і столовий буряк за місяць додали більш як 10% в ціні й наприкінці січня на ринку коштували 9 грн./кг і 8 грн./кг, відповідно.

Такі умови є достатньо привабливими для українських виробників. «Вищі ціни на овочі в Росії – це відмінний шанс для сільгосппідприємств, що займаються комерційним овочівництвом, одержати додаткову маржу для розвитку свого бізнесу. Звичайно, скористатися цим шансом можуть лише ті виробники, які мають овочесховища і овочі в них, а також здатні експортувати свою продукцію», - зазначив Р.СЛАСТЕН.