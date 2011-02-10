Україна займає 3-6 місця серед експортерів зернових – Кабмін

Україна у поточному році займає 3-е місце (16,7% світового ринку) за обсягами експорту ячменю, 4-е місце (6%) за експортом кукурудзи і 6-е (5,4%) – за обсягом експорту пшениці, незважаючи на вимушене через торішню посуху квотування експорту зерна.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України.

Як наголошується у повідомленні, у складних погодних умовах 2010 року аграріям України вдалося зібрати 39,2 млн. тонн зерна, з яких 16,8 млн. – пшениця, 11,9 млн. – кукурудза і 8,5 млн. тонн – ячмінь.