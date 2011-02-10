Аграрії Житомирської області підготували до сівби 23 тис. тонн насіння - 95% від потреби

Аграрії Житомирської області підготували до посівної кампанії 23 тис. тонн кондиційного насіння, або 95% від необхідного.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Уточнюється, що в цілому для посіву ярих зернових культур агроформуванням Житомирщини цієї весни буде потрібно 24,1 тис. тонн насіння, з них насіння високих репродукцій - 21 тис. тонн (88%).

Господарства краю вже мають до реалізації 1,5 тис. тонн елітного насіння, а також 5,8 тис. тонн насіння першої репродукції.