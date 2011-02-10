У Вінницькій обл. кількість фермерських господарств збільшилася до 1635

У Вінницькій області за 2010 рік кількість нових фермерських господарств збільшилося на 5% або на 9 господарств, у порівнянні з показником за 2009 р., - до 1635 господарств.

Про це УНІАН повідомили в Головному управління економіки Вінницької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, щорічно в області кількість фермерських господарств зростає на 3-5%. За кількістю фермерських господарств Вінницька область займає 8 місце серед областей України.

Найбільше фермерських господарств зареєстровано в Бершадському районі - 117; Теплицькому - 112; Немирівському - 108; Крижопільському - 101; Шаргородському - 95.

У користуванні фермерських господарств знаходиться 218 тис. га (10%) сільськогосподарських угідь регіону, в тому числі, 211,5 тис. га ріллі (11,5%).