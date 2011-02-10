Птахофабрика "Тернопільська" інвестує в модернізацію виробництва до 20 млн.грн.

ВАТ “Птахофабрика “Тернопільська” розпочала модерніазцію, після якої продуктивність підприємства збільшиться удвічі. Як повідомив в інтерн’ю місцевому виданню «Номер один» в.о. голови правління ВАТ “Птахофабрика “Тернопільська” Максим САЧИК, загалом в реконструкцію буде інвестовано 15-20 млн. грн. «З дня на день очікуємо на німецьке обладнання “Бігдашвільд”, докуповуємо й інші агрегати, щоб подвоїти обсяги виробництва. А у Петрикові (прилегле до Тернополя село – УНІАН) готуємо цех для завозу німецького обладнання “Хелман” на 90 тис. куркомісць», – розповів М. САЧИК.

За його словами, після модернізації підприємство вироблятиме 500 тис. яєць на добу, а не 250 тис. як зараз.

Рішення провести модернізацію, за словами М. САЧИКА, зумовлене зокрема бажанням налагодити співпрацю із великими гіпер-маркетами, які діють у місті. Він зазначив, що птахофабрика уже постачає свою продукцію у супермаркети «Барвінок», які зараз активно завойовують ринок Тернопілля. «Важко нам вийти на ринки великих гіпер- та супермаркетів, тому що ми не зможемо їм запропонувати продукції на всю мережу, а вони саме це прописують в умовах договорів. Умовою поставки до них являється пункт, за яким вони вказують ту кількість яєць, яку ми зобов’язані їм поставити. У певний період вони можуть замовити об’єм продукції, помножений на два, а цього ми не в змозі виконати фізично. А не виконавши цієї умови, йдуть штрафні санкції», – зазначив М. САЧИК.

За його даними, зараз на підприємстві працює 133 особи.