АМК оштрафував Андрушівський маслосирзавод на 10 тис. грн.
12:07, 10 лютого 2011Агро
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Житомирське обласне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ТОВ "Андрушівський маслосирзавод" на 10 тис. грн. за недобросовісну конкуренцію.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Житомирського обласного відділення АМКУ.
Уточнюється, що маслосирзавод поширював недостовірну інформацію щодо своєї продукції.
Зокрема, при маркуванні своєї продукції (спредів: "Попільнянське", "Андрушівське", "Золотаве Преміум", "Золотаве Стандарт" та "Золотаве Екстра" - УНІАН) на етикетці спредів не вказувалися відомості про їх споживчі властивості.
АМКУ зобов`язав відповідача припинити порушення.
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