АМК оштрафував Андрушівський маслосирзавод на 10 тис. грн.

Житомирське обласне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ТОВ "Андрушівський маслосирзавод" на 10 тис. грн. за недобросовісну конкуренцію.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Житомирського обласного відділення АМКУ.

Уточнюється, що маслосирзавод поширював недостовірну інформацію щодо своєї продукції.

Зокрема, при маркуванні своєї продукції (спредів: "Попільнянське", "Андрушівське", "Золотаве Преміум", "Золотаве Стандарт" та "Золотаве Екстра" - УНІАН) на етикетці спредів не вказувалися відомості про їх споживчі властивості.

АМКУ зобов`язав відповідача припинити порушення.