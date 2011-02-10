Завтра на заході України очікуються хуртовини

Завтра вдень у західних областях України очікується сніг та мокрий сніг, місцями хуртовини, налипання мокрого снігу, вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері у більшості північних та Вінницькій областей місцями невеликий сніг; вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вночі на Лівобережжі та в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (на півдні Криму вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла), у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 12-17° морозу, вдень 3-8° морозу.

На дорогах західної частини та Лівобережжя ожеледиця.

У Київській області у п’ятницю ввечері місцями очікується невеликий сніг. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-4° морозу. У Києві температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу.