У Вінницькій області цього року планують побудувати 10 елеваторів

У Вінницькій області в 2011 році планується побудувати 10 елеваторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії за підсумками 2010 року повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Микола ДЖИГА.

«Сьогодні ми стратегічно визначили напрямок на будівництво сучасних хлібоприймальних підприємств, які будуть використовувати енергозберігаючі технології, а значить, їх послуги будуть дешевшими», - сказав він.

На його думку, без будівництва нових елеваторів область не зможе якісно модернізувати аграрну галузь. «Вже цього року ми запланували побудувати в області 10 нових елеваторів, потужністю від 10 до 40 тис. тонн. Тарифи в таких елеваторах дозволять аграріям економити до 30% витрат на зберігання », - сказав М. ДЖИГА.