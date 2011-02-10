Кабмін змінив порядок використання зерна з Аграрного фонду

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку використання зерна з Аграрного фонду.

Відповідну постанову «Про внесення змін до постанови Кабміну від 27 грудня 2008 р. № 1128 і визнання такими, що втратили силу, деяких постанов Кабміну» від 7 лютого 2011 р. № 89 опубліковано на сайті уряду.

Документ визначає, що Аграрний фонд забезпечує переробку зерна державного інтервенційного фонду і реалізацію виробленого борошна і продуктів переробки на умовах попередньої оплати, виходячи із середньозваженої ціни закупівлі пшениці і жита з урахуванням витрат, пов`язаних зі зберіганням, перевезенням і переробкою, і з вирахуванням вартості висівок за ринковими цінами.

Відповідно до зміненого порядку постачання і використання борошна, виробленого із зерна інтервенційного держфонду, воно використовується хлібопекарськими підприємствами для виготовлення хліба і хлібобулочних виробів, які мають найбільший споживчий попит у регіоні.

Не використане підприємствами впродовж одного календарного місяця борошно підлягає реалізації Аграрним фондом.