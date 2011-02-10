У Херсонській області створять с/г логістичний центр з оборотом до 1 млн. тонн

У Херсонській області планують для реалізації сільгосппродукції створити логістичний центр з оборотом до 1 млн. тонн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявила заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації Маргарита СТЕПАНОВА, презентуючи програму розвитку зрошення в регіоні.

Зокрема, в рамках створення зазначеного центру планується в першу чергу побудувати оптовий ринок для фермерських господарств з оборотом до 5 тис. т на добу. Також будуть побудовані 2 овочесховища обсягом 100 тис. т кожне. Крім того, буде побудовано розвантажувально-навантажувальна платформа на території 16 га з обсягом обслуговування до 250 вантажних автомобілів.