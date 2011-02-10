Янукович виступає за обговорення земельної реформи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за громадське обговорення земельної реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, це він підкреслив сьогодні під час відвідання приватно-орендного підприємства «Зоря» (Херсонська область, Білозірський район).

«Головна мета земельної реформи – щоб земля одержала перспективного господаря», – відзначив Президент.

Спілкуючись з працівниками підприємства, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що проведення земельної реформи сьогодні є одним з найважливіших питань у політиці держави.

Президент підкреслив, що маючи одні з кращих в світі землі і природнокліматичні умови, «ми повинні вивести аграрно-промисловий комплекс на якісно новий рівень розвитку, зробити його конкурентоспроможним і ефективним».

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що спроби провести земельну реформу ведуться давно, проте вони були непослідовними і несистемними, і тому конкретних відчутних результатів, насамперед для селянина, не дали. «Тіньові схеми як працювали, так і працюють далі. Що люди одержали? Нічого», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Потрібно, щоб на землі був ефективний господар, були правила користування землею, і власники їх виконували», – переконаний він.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив селян, що вже цього року буде створено земельний банк, який надаватиме кредити в першу чергу для села.

Глава держави підкреслив, що на даний час ситуація у світі з продовольством стає «все гіршою. Виходячи з глобальних загроз продовольчої кризи і необхідності забезпечення економічної безпеки розвитку України, ми маємо проводити прагматичну аграрну політику». «Майбутнє України – це земля», – відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він вважає, що земля має стати товаром і мати свою ціну.

Як передає кореспондент УНІАН, поцікавившись у керівника аграрного підприємства “Зоря” рентабельністю, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що, з його точки зору, вітчизняні агропідприємства мають вийти на рівень рентабельності 14%.