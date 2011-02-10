Від ліцензування алкоголю і сигарет в бюджет надійшло 811,7 млн. грн.

За 2010 рік від ліцензування виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до загального фонду Державного бюджету України надійшло 811,7 млн. грн. (101,4% від плану).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної податкової служби України за матеріалами Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Згідно з повідомленням, протягом 2010 року в Україні 192 тис. 854 суб`єкта господарювання здійснювали діяльність у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.