Підготовку угоди про ЗВТ із Євросоюзом стримує вимога запровадити квоти на експорт - Азаров

Підготовка й підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом стримується тим, що зі сторони ЄС висувається вимога про запровадження квот на українську продукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з міністром закордонних справ Ізраїлю Авігдором ЛІБАРМАНОМ.

“Є серйозний момент, який стримує швидке укладення угоди (про ЗВТ із Євросоюзом – УНІАН). Причина проста – по найбільш чутливих позиціях для нашого експорту Євросоюз встановлює квоти”, - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр-міністр України зазначив, що, на його думку, квоти при вільній торгівлі запроваджувати неприпустимо.

“Квоти й вільна торгівля – це зовсім несумісне”, - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого в Києві почався черговий, 15-й раунд переговорів про створення зони вільної торговки між Україною і Європейським Союзом.

За інформацією Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, переговори планується завершити до 11 лютого.

7 лютого прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запропонував поетапно підписувати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

На його думку, 90% узгоджених позицій за угодою можуть бути підписані на першому етапі, а решта 10% позицій, по яких переговори необхідно продовжити, можуть бути підписані пізніше додатковим договором.

Нагадаємо, що керівництво України виступає за швидке завершення переговорів про ЗВТ із Євросоюзом.

«Ми дуже зацікавлені, щоб уже в 2011 році завершити й підписати таку угоду з Європейським Союзом», - заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 28 січня.

Проте, за прогнозами експертів, якщо документ готуватиметься як єдина угода, то її обговорення й ухвалення може затягнутися, мінімум, до кінця 2011 року.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС у 2007 році почали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.

На початку грудня 2010 р. представник Єврокомісії, близький до переговорів про створення ЗВТ, заявив, що Європейська комісія вважає, що зона вільної торгівлі з Україною може бути створена вже до 2013 року.