Дніпропетровська ОДА вводить обмеження на посів соняшнику та ріпаку

Дніпропетровська облдержадміністрація вводить обмеження на посів технічних культур - соняшнику і ріпаку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр ВІЛКУЛ сьогодні під час науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку та шляхи вдосконалення виробництва технічних культур у Дніпропетровській області».

«З цього року для того, щоб зберегти родючість земель, ми вводимо обмеження на площі посівів технічних культур, зокрема, соняшнику і ріпаку», - сказав О.ВІЛКУЛ.

За його словами, перед аграріями регіону поставлено завдання скоротити площі посівів соняшнику в поточному році до 20% від загальної кількості посівних площ, а в подальшому - до 12%. При цьому обсяги виробництва не повинні бути знижені.

А.ВІЛКУЛ також зазначив, що при скороченні площі посівів і одночасному збільшенні врожайності соняшнику з 27 до 34 центнерів з гектара поставлене завдання здійсненне.

Довідка УНІАН. У 2010 році в Дніпропетровській області площі під соняшником склали близько 500 тис. га з 1,345 млн. га загальних площ посівів сільськогосподарських культур.