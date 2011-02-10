Ухвалення існуючих законопроектів про ринок землі не створить відкритого ринку - експерт

Ухвалення існуючих законопроектів про ринок землі не створить відкритого ринку. Таку думку висловив у ході прес-конференції в УНІАН експерт у галузі АПК і земельного права Аркадій КОРНАЦЬКИЙ.

«У тому вигляді, як зараз хочуть ухвалити закони про земельний ринок і про державний земельний кадастр, фактично мораторій не зникне. Він перетвориться з мораторію одного вигляду, який передбачений перехідними положеннями Земельного кодексу, на мораторій, який введений цілим спеціальним законом України про земельний ринок», - вважає А.КОРНАЦЬКИЙ.

Він зазначив, що якщо закон про земельний ринок буде ухвалений відповідно до існуючих на сьогодні проектів і збереже запропоновані заборони і обмеження, то таким самим чином, як обходили діючий мораторій, будуть обходити і той мораторій, який з`явиться. «Ринок є ринок: коли є власник, що має річ, і ця річ може бути потрібна комусь іншому, ця річ завжди продаватиметься. І не важливо, чи буде зареєстровано право на цю річ, чи воно буде приховано під зареєстрованим договором оренди на 50 років, який потім буде подовжуватися», - зазначив А.КОРНАЦЬКИЙ.

При цьому він додав, що у разі ухвалення пропонованих обмежень не працюватиме ефективний ринковий механізм, «той, хто купив, не зможе капіталізувати покупку, а селянин не зможе одержати належні кошти».

Як повідомляв УНІАН, закон про ринок земель Верховна Рада України планує прийняти у першому кварталі 2011 року. Законопроект про оборот земель сільськогосподарського призначення передбачає запобігання спекуляціям із землею, врегулювання питань щодо того, хто має право купувати землю (зокрема, іноземні громадяни не мають права купувати сільгоспземлі), а також встановлює мінімальну вартість сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».