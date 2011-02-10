Уряд притягне до відповідальності посадовців, які допустили подорожчання продуктів

Кабінет міністрів України доручив ряду голів обласних держадміністрацій притягнути до дисциплінарної відповідальності посадовців, які допустили зростання цін на продовольчі товари у 2010 році.

Відповідне розпорядження від 9 лютого № 90 розміщене на Урядовому порталі.

Згідно з документом, за підсумками розгляду на засіданні уряду 9 лютого питання щодо стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку і використання бюджетних коштів за програмами підтримки агропромислового комплексу у 2010 році головам Донецької, Київської та Чернівецької облдержадміністрацій доручено розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників голів ОДА Кіма БЕРЕСТОВОГО, Олександра ШЕВЧЕНКА і Франца ФЕДОРОВИЧА.

Крім того, головам Дніпропетровської, Одеської, Херсонської і Чернівецької облдержадміністрацій доручено розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності начальників Головних управлінь агропромислового розвитку ОДА Василя ПРИХОДЬКА, Івана ПАНЧИШИНА, Анатолія НОСИКА та Олега НАДТОЧІЯ.

Зазначеним губернаторам необхідно поінформувати до 15 лютого Кабінет міністрів про проведену роботу.

Головам Дніпропетровської, Донецької, Київської, Одеської, Херсонської та Чернівецької облдержадміністрацій неохідно звернути увагу на персональну відповідальність за стабілізацію цінової ситуації на продовольчому ринку і використання бюджетних коштів за програмами підтримки агропромислового комплексу у регіоні. Їх попереджено, що у разі невжиття відповідних заходів буде розглядатися питання щодо доцільності перебування на займаній посаді.