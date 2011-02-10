Гречка з Китаю може бути поставлена в Україну до кінця березня

Гречка, що імпортується з Китаю, може бути поставлена в Україну до кінця березня цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Гречка з КНР може бути поставлена в Україну до кінця березня поточного року», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що для стабілізації ситуації на внутрішньому ринку гречки і гречаної крупи Аграрний фонд за підтримки Посольства України у КНР проводить переговори про поставки в Україну гречки в обсязі 20 тис. тонн. Аналогічна робота проводиться також в інших країнах – виробниках гречки, зокрема, в Нідерландах і Польщі.

Крім того, для сприяння імпорту даної сировини і здешевлення кінцевої продукції розроблені проекти законодавчих актів про скасування ввізного мита на гречку при ввезенні її на територію України і відшкодування ПДВ.

Також Міністерство аграрної політики і продовольства України і провідні підприємства-виробники гречаної крупи 8 лютого ц.р. уклали меморандум про реалізацію спільних заходів, за яким передбачається зафіксувати відпускну оптову ціну на гречану крупу на рівні не вище 12,6 грн./кг. Також місцеві органи влади провели інвентаризацію залишків гречки в регіонах.

«У цілому дані заходи дадуть можливість сформувати роздрібну ціну на гречану крупу на рівні 13,90-14,00 грн./кг. На даний час у більшості торгових мереж гречана крупа вже знизилася в ціні з майже 20 грн./кг до 13,90-13,99 грн./кг. При цьому, за даними оперативного моніторингу цін, впродовж останнього тижня відпускні оптові ціни в середньому по Україні знизилися з 12,15 до 10,82 грн./кг (на 11%)», – наголошується у повідомленні.