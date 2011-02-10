В Україні до 2013 року буде сформовано повноцінний ринок землі - Азаров
18:56, 10 лютого 2011Агро
0
Кабінет міністрів має намір у найближчий рік - два провести другий етап земельної реформи і сформувати в Україні повноцінний ринок землі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з міністром туризму Ізраїлю Стасом МІСЕЖНИКОВИМ.
М.АЗАРОВ відзначив, що в Україні в 2000 році було проведено перший етап земельної реформи: розформували колгоспи, розділили землю на паї. «Проте ми не зробили другого важливого кроку – ми не створили повноцінного ринку землі», - відзначив М.АЗАРОВ.
Він наголосив, що існування в Україні повноцінного ринку землі дозволить залучити значні кошти у галузь сільського господарства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter