У Львові відкривається Свято шоколаду

08:30, 11 лютого 2011
Агро
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Сьогодні у Львові відкривається IV Свято шоколаду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у рамках свята буде створено шоколадне місто та презентовано найдовший шоколадний торт.

У місті пройде ярмарок шоколадних виробів, конкурси та забави, відбудеться «цукерковий кулькоспад».

Цьогоріч міське Свято шоколаду триватиме з 11 до 14 лютого.

Урочисте відкриття свята відбудеться за участю світового тенора Робертіно ЛОРЕТТІ.

На святі працюватиме імпровізована Шоколадна фабрика, де кондитери демонструватимуть процес виготовлення солодощів.

Свято проводитиметься у Палаці мистецтв.

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