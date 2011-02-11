План продажу ліцензій на алкоголь і тютюн виконано на 101,4%

Від ліцензування виробництва і обороту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів до загального фонду державного бюджету України в 2010 році забезпечено надходження платежів в сумі 811,7 млн. грн., що на 1,4% вище за плановий показник.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України.

За інформацією податкової, в 2010 році в Україні здійснювали діяльність у сфері виробництва і обороту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів 192854 суб`єкти господарювання.