«Хортиця» збільшила експорт продукції на третину за підсумками 2010 року

ЛГЗ «Хортиця», один з найбільших виробників алкогольної продукції, за результатами 2010 року збільшила експорт продукції на 32% (у натуральному виразі). Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Відзначається, що географія експорту розширена до 85 країн. «У планах компанії збільшити в 1,5 рази ці показники до кінця 2011 року», - відзначили в компанії. Також повідомляється, що в 2010 році розпочато експорт продукції «Хортиця» в Бельгію, Ірак і Сирію. Крім того, в 2011 планується вихід на ринки Словенії, Румунії, В`єтнаму і Домініканської Республіки.

«У цілому в усьому світі позначилася тенденція звуження ринку горілки, але при цьому продажі «Хортиці» постійно зростають, і ми розширюємо карту експорту,» - повідомив директор з маркетингу ЛГЗ «Хортиця» Георгій Майоров.

За даними компанії, "Хортиця" стала найпопулярнішою українською маркою в Молдові, Вірменії та Грузії. Бренд входить у ТОП-3 найбільш популярних імпортних марок Ізраїлю, де конкурує з Finland і Absolut. Крім того, зростання продажів ЛГЗ «Хортиця» на найбільш ємному алкогольному ринку в світі – в Росії – склав 22%. За підсумками року торгова марка увійшла до ТОП-10 найбільш купованих брендів на думку російських споживачів.

Також в компанії відзначили, що, незважаючи на істотні зміни оподаткування та зростання цін на спирт і комплектуючі, за результатами 2010 року український ринок горілки продемонстрував стабільність в обсягах виробництва і реалізації.

Sales volume Частка ринку (в літрах) Доля ринку (в гривнях) НАТ 23,00% 20,50% ЛВЗ "Хортиця" 17,90% 19,40% Nemiroff 15,20% 17,50%

Довідка УНІАН. ЛГЗ «Хортиця» - найбільший виробник алкоголю в Україні, входить в холдинг Global Spirits (Одеський коньячний завод (ТМ «Шустов»), ДП "Кримський винний дім" (ТМ «Oreanda»), дистриб`юторські компанії "Мегаполіс" в Росії та Україні) . Функціонує з 2003 р., в даний час його потужності складають 750 тис. дал на місяць.

На сьогоднішній день ТМ «Хортиця» - в TOP-3 рейтингу найбільших світових виробників алкоголю, продукція ЛГЗ "Хортиця" експортується в 85 країн світу.