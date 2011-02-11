Обмеження права експорту суперечить законодавству України – юристи

Обмеження права експорту об`єктів державного цінового регулювання лише їх виробниками й державним агентом, ініційоване законопроектом регістр. №8053, суперечить законодавству України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в Києві керуючий партнер адвокатського об`єднання «Волков і партнери» Олексій ВОЛКОВ.

«Створення цього державного агента в принципі означає створення супермонополії, що суперечить усьому українському законодавству, починаючи з Конституції і т.д.

Говорячи про регулювання зовнішньоекономічної діяльності, вказаний законопроект містить пряме порушення положень закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», який забороняє встановлення в будь-якій формі державної монополії на експорт товарів і перешкоджання іншим суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності в здійсненні експорту. Якщо законопроект 8053 буде прийнято, то це означатиме, що цілий вид діяльності, на який сьогодні зорієнтована велика група компаній, буде фактично виключений з виду економічної діяльності, що означає, що більше ніхто експортувати товарне зерно не буде», - повідомив О.ВОЛКОВ, перерахувавши ще ряд положень законопроекту №8053, що суперечать чинному законодавству.

На його думку, положення законопроекту порушує закон про захист економічної конкуренції, який забороняє створення привілеїв для одних компаній і забороняє приймати будь-які нормативні акти, які такі привілеї створюють.

Він зазначив, що цим законопроектом виробникам зерна дається право експорту, але фермерів в Україні близько 84 тис., «це 84 тисячі нових суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, які ніколи не займалися ні декларуванням, ні оформленням, ні фрахтом. Це закінчиться лише втратами».

На думку президента Української зернової асоціації (УЗА) Володимира КЛИМЕНКА, будь-яка монополія призводить до того, що починає диктувати умови організатор монополії. «Це метод загнати людей у вузьку шийку пляшки, це можливість диктувати ціни», - підкреслив він.

За словами В.КЛИМЕНКА, «Волков і партнери» і УЗА підготували юридичний меморандум, в якому перераховано всі порушення законодавства, наявні в законопроекті 8053, і який буде направлено членам профільного парламентського комітету з питань АПК, спікеру Володимиру ЛИТВИНУ, міністрам аграрної політики та продовольства, економічного розвитку та торгівлі й т.д.

В.КЛИМЕНКО підкреслив, що ухвалення цього законопроекту вкрай негативно позначиться на сільськогосподарській галузі України, й висловив надію, що цей документ не буде прийнято.

Як повідомляв УНІАН, депутати пропонують дозволити експорт зерна з України лише держагенту або товаровиробникам. Законопроектом пропонується визначити, що експорт об`єктів державного цінового регулювання дозволяється здійснювати виключно сільськогосподарським товаровиробникам таких об`єктів в обсягах власного виробництва й Державному агенту із забезпечення експорту об`єктів державного цінового регулювання.

Згідно з документом, перелік таких об`єктів встановлює Кабмін щорічно за результатами моніторингу аграрного ринка. Держагента із забезпечення експорту таких об`єктів визначає Кабмін за підсумками конкурсу.