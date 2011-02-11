Україна домовилася з Білоруссю і Росією не вилучати горілку з договору про вільну торгівлю

Україна домовилася з Білоруссю і Росією виключити вилучення горілки з договору про вільну торгівлю країн СНД.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник міністра економіки Валерій МУНТІЯН.

Він зазначив, що відповідна домовленість була досягнута на рівні експертів під час переговорів про підготовку договору про вільну торгівлю СНД, що пройшли цього тижня в Москві.

Таким чином, сказав В.МУНТІЯН, з країн Митного союзу мита при торгівлі горілкою діятимуть лише в торгівлі України і Казахстану.

«З 238 вилучень залишається тільки стосовно горілки 3 позиції (діють стосовно Казахстану – УНІАН). При цьому Республіка Білорусь і РФ вилучень щодо горілки вводити не будуть», - сказав заступник міністра економіки. В.МУНТІЯН підкреслив, що з Казахстаном досягнута домовленість про вилучення щодо горілки тільки на 3 роки – до 1 січня 2015 року.

Крім того, він повідомив, Україна залишає за собою право в майбутньому за взаємною домовленістю здійснювати експорт цукру за безмитними квотами в держави Митного союзу.

Також В.МУНТІЯН зазначив, що під час переговорів був схвалений план, згідно з яким підписання договору про вільну торгівлю відбудеться 15 квітня в Ялті під час засідання економічної ради СНД.

Як повідомляв УНІАН, Україна планувала в січні цього року завершити переговори щодо торгівлі цукром і спиртовмісною продукцією в рамках підготовки договору про вільну торгівлю країн СНД.

15 грудня 2010 року заступник міністра економіки України В. МУНТІЯН висловив сподівання, що договір про вільну торгівлю між країнами СНД буде підписаний без вилучень. При цьому він підкреслив, що для України насамперед недопустимі вилучення спиртової групи товарів і цукру.

За розрахунками Мінекономіки, у разі дії вилучення спиртової групи Україна щорічно нестиме втрати в розмірі 172 млн. дол., цукру – 282 млн. дол.

Нагадаємо, 19 листопада 2010 року в ході засідання Ради глав урядів країн СНД було прийняте рішення підготувати остаточний варіант договору про вільну торгівлю між країнами СНД до кінця 2010 року з тим, щоб документ можна було підписати навесні 2011 року.

Документ планується підготувати з урахуванням принципів і норм ВТО замість морально застарілої угоди про вільну торгівлю країн СНД 1994 року.

Україна наполягає, щоб договір не містив вилучень товарних груп.