Понад 90% посівів озимих у хорошому й задовільному стані — Мінагропрод

В Україні станом на 10 лютого ц.р. понад 90% посівів озимих культур перебувають у хорошому й задовільному стані.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними регіонів, на 4,54 млн. га, або 56,2% від загальної кількості посівних площ, озимі зернові у хорошому стані. У задовільному стані перебувають 3,04 млн. га, або 37,6%.

На майже 500 тис. га, або 6,2% площ, посіви слабкі й проріджені.

Нагадаємо, в 2010 році посіви озимих культур в Україні становили близько 10 млн. га, зокрема на зерно - 8,2 млн. га. Дещо знизилися посіви пшениці й становили 6,5 млн. га. Жито посіяно на площі 290 тис. га. Ріпак посіяно на площі 1,08 млн. га, що приблизно на 0,4 млн. га менше, ніж у 2009 році.