У Кременчуці подешевшав білий хліб

У Кременчуці (Полтавська обл.) подешевшав білий хліб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник управління розвитку торгівлі міськвиконкому Кременчука Людмила ЖОРНЯК.

За її словами, після відповідних переговорів мера Олега БАБАЄВА, губернатора Олександра УДОВИЧЕНКА з власниками Кременчуцького хлібокомбінату, ціна на буханку білого хліба (формового) знизилася до колишніх 2,60 грн.

«Чорний хліб не дешевшає. Його ціна і так не перевищує середню по області, - сказала Л.ЖОРНЯК.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого ц.р. Кременчуцький хлібокомбінат підвищив ціну на хліб. Білий хліб подорожчав на 27 копійок – до 2,87 грн. Ціна на чорний хліб збільшилася на 48 коп. – до 3,13 грн.