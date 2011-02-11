Україна експортувала 2,6 млн. тонн пшениці

Україна з початку маркетингового року і на 31 січня ц.р. експортувала 2,6 млн. тонн пшениці. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

За його словами, експорт пшениці на 31 січня становив 2,6 млн. тонн із можливих 6 млн. тонн, експорт ячменю - 2,4 млн. тонн, і, на думку В.КЛИМЕНКА, ще є можливість експортувати 0,5 млн. тонн. Також на зовнішні ринки поставлено 1,8 млн. тонн кукурудзи з можливих 6 млн. тонн.

Президент УЗА підкреслив, що на сьогоднішній день не має сенсу обмежувати експорт кукурудзи, оскільки Україна поточного сезону отримала хороший урожай цієї культури і "кукурудза, яку не експортували, просто псується".