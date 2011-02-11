Кременчуцький хлібокомбінат збільшив виробництво на 10,5%

ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат» у січні 2011 року збільшило виробництво на 10,5%, або 119 тонн, в порівнянні з січнем 2010 року – до 1245 тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в управлінні економіки міськвиконкому Кременчука.

«Підприємство працює в нормальному режимі», – сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кременчуцький хлібокомбінат" є монополістом з постачання хліба в Кременчуці. Значна частина продукції реалізується в деяких районах Полтавської області.

ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат» в 2010 році збільшило виробництво на 9%, або 1222 тонни, в порівнянні з 2009 роком – до 14 тис. 731 тонни.