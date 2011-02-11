Які продукти подорожчали у січні? Версія Мінекономрозвитку

В Україні в січні 2011 року подорожчали хліб, крупи, соняшникова олія і плодоовочева продукція.

Такі дані УНІАН надала прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За даними відомства, в січні ц.р. ціни на хліб зросли на 0,6%, борошно – на 0,9%, крупи, зокрема гречану – на 11,1%, пшоно – на 8,9%, крупи перлові та ячні – на 1,6%.

Зазначається, що зростання цін було обумовлене як подорожчанням пшениці, перш за все у зв`язку з реакцією внутрішнього ринку на підвищення світових цін на зернові культури, так і підвищеним попиту з боку населення на деякі групи харчових продуктів і в цілому розкручуванням продовольчої інфляції в світі.

Також зросли ціни на соняшникову олію – на 4,3% і цукор – на 2,7% через підвищення цін на цю продукцію на світовому ринку і на плодоовочеву продукцію (фрукти подорожчали на 2,9%, овочі – на 6,6%) через чинник сезонності.

Разом з тим, на продовольчому ринку спостерігалося збереження тенденції до здешевлення масла на 0,1%, тваринних жирів – на 3,3%. Крім того, в січні мало місце зниження цін на м`ясо і м`ясопродукти – на 0,1% (зокрема на свинину і м`ясо птиці – на 0,6% і 1,6% відповідно), яйця – на 1,3%, тверді сири – на 0,4%.

Підвищення тарифів у розділі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» на 1,4% було обумовлено підвищенням цін/тарифів на гарячу воду і опалення на 5,7%, водопостачання, водовідведення – на 1,2% кожен і квартирну плату – на 0,7%. Тарифи на природний газ і електроенергію відносно попереднього місяця не змінилися.