У Миколаївській області виявили підпільний цех з виробництва гречки

Підпільний цех, де незаконно перероблялося насіння гречки і вироблялася на продаж гречана крупа, виявили правоохоронці Миколаївської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

На ринках Миколаєва почала з'являтися гречана крупа сумнівного походження, яку продавали за завищеними цінами. Знадобилося чимало часу, щоб знайти місце виробництва, оскільки зловмисники за останній час тричі змінювали місцерозташування виробничого цеху, йдеться у повідомленні.

Міліція встановила, що у середині 2010 року 36-річний місцевий підприємець придбав у невідомої особи устаткування для обмолоту і очищення зерна вартістю 70 тис. грн. і потужністю виробництва 250 кг крупи за годину, а також встановив його на території однієї з промислових баз Миколаєва.

Підприємець орендував ангарне приміщення площею понад 280 кв. метрів, найняв двох працівників і почав незаконне виробництво гречаної і ячної крупи, не оформляючи жодного дозвільного або реєстраційного документа, повідомили в міліції.

«Цех працював в антисанітарних умовах. Виробнича площа була в пилі і бруді. Щурів розвелося стільки, що вони, не боячись людей, з'являлися перед фото- і відеокамерами правоохоронців під час санкціонованого обшуку», - наголошується в повідомленні.

За даним фактом зібрано матеріали, вилучено виробниче устаткування і розфасовану готову продукцію в кількості понад 500 кг. Вирішується питання про притягнення до відповідальності організаторів виробництва, незаконного і до того ж небезпечного для здоров'я споживачів, зауважили в прес-службі міліційного главку.