Присяжнюк: Україна не закупила гречку в Китаї, тому що її збирають в січні-лютому

Україна не провела закупівлі гречки у Китаї, тому що її врожай у цій країні збирають в січні-лютому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК, відповідаючи на запитання телеглядачів в ефірі програми Шустер Live на Першому національному телеканалі.

"Не зробили восени інтервенцію з однієї причини: тому що урожай гречки у Китаї збирають у кінці січня - на початку лютого. А восени гречки і у Китаї не було. І зараз ми укладаємо угоду. Не ми, як держава, а бізнесмени... для того, щоб завезти гречку ", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Крім того, міністр зазначив, що на період до нового врожаю гречку буде звільнено від ввізного мита, а можливо, і від сплати ПДВ.

«Не дивлячись на те, що є дефіцит продуктів харчування і сільськогосподарської продукції, на зовнішні ринки виходити достатньо складно. Тому що цей ринок достатньо жорсткий. Я думаю, що цей сигнал, який відбувся в цьому році із гречкою, – це сигнал для того, щоб ми обов’язково мали прогнозні баланси, держава зобов’язана робити форвардні закупівлі тих видів сільськогосподарської продукції, яка є чутливою», - наголосив М.ПРИСЯЖНЮК.