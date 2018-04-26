Держмонополія на експорт зерна - абсурд зведений в абсолют...

Фінансова криза, що, згідно зі статистикою, відступає, може виявитися дрібницями в порівнянні з тим цунамі, яке насувається на світове співтовариство. Його вже охрестили - «продовольчий голод». За даними профільної організації ООН - ФАО, тільки за січень світові ціни на продукти харчування сягнули рекордної позначки, а вартість бушеля пшениці на Чиказькій товарній біржі встановилася на рівні 9 дол. (близько 331 дол. за тонну), піднявшись з початку року на 13%.

Голова Світового банку Роберт Зеллік закликав світових лідерів «поставити продовольство на перше місце» і подумати про проблеми нестабільності цін на нього.

У зону ризику голодних бунтів, за висновком експертів ФАО, потрапили Китай, Індонезія, Індія та Росія. Україна поки в цей список не потрапила. Навпаки, експерти вважають, що продовольча криза - шанс для стрімкого розвитку українського АПК, який має значний потенціал виробництва сільгосппродукції, і в найближчі 5 років зможе істотно збільшити експорт. Що ж до останнього, то саме цим влада зараз і займається, тільки якось однобоко, мабуть, за звичкою лобіювати власні інтереси ...

Головна мета - "загнати в кут" і диктувати ціни...

Народні обранці розробили законопроект, яким пропонують дозволити експорт зерна та інших об'єктів державного цінового регулювання лише державному агенту або товаровиробникам. Перелік таких об'єктів буде встановлювати Кабмін щорічно за результатами моніторингу аграрного ринку. Держагента теж буде визначати уряд за підсумками конкурсу.

Підготувала документ (Закон про внесення змін до Закону "Про державну підтримку сільського господарства України" (реєстр. № 8053 від 2 лютого 2011 р.) різношерста компанія - народні депутати Віталій Борт (ПР), Марина Перестенко (КПУ), Сергій Терещук (Народна партія) та Іван Сідельник (Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»). Той факт, що автори законопроекту практично з розряду несумісних, наводить на думку, що «ініціатива» виходить зверху. Норми даного законопроекту радикально змінюють правила зовнішньоторговельної діяльності на ринку зерна. Експерти та аналітики прогнозують монополізацію цієї сфери, що може вкрай негативно позначиться на закупівельних цінах.

Як зазначає президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко, обмеження права експорту об'єктів державного цінового регулювання тільки їх виробниками і державним агентом зупинить інвестування в агропромисловий комплекс.

«Це жахливий законопроект, який зупинить інвестування в сільське господарство. Жоден інвестор не захоче створювати сучасну логістичну інфраструктуру, вкладати кошти, тому що він їх ніколи не поверне, якщо повертати доведеться через якусь державну структуру », - підкреслив він.

Л.Козаченко вважає, що даний проект закону вводить практично монополію на експорт через державну компанію або державного агента. На його думку, такі методи відкинуть галузь років на 22-25 назад. «Це дуже великі системні проблеми. Якщо такий закон буде прийнятий, то в сільському господарстві знизиться обсяг валового виробництва », - зазначив експерт.

Ряд експертів заявляють, що обмеження права експорту об'єктів державного цінового регулювання суперечить законодавству України.

Зокрема, керівний партнер адвокатського об'єднання «Волков і партнери» Олексій Волков вважає, що «створення державного агента в принципі означає створення супермонополіі, що суперечить всьому українському законодавству, починаючи з Конституції і т.д.».

«Зазначений законопроект містить пряме порушення положень Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», який забороняє встановлювати в будь-якій формі державну монополію на експорт товарів і перешкоджати іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснювати експорт. Якщо законопроект № 8053 приймуть, то це означатиме, що цілий вид діяльності, на який сьогодні зорієнтована велика група компаній, буде фактично виключений з їх сфери, тобто більше ніхто експортувати товарне зерно не буде », - підкреслив О.Волков.

Експерт відзначає, що даним законопроектом виробники зерна наділяються правом експорту, але фермерів в Україні біля 84 000, «це - 84 тисячі нових суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які ніколи не займалися ні декларуванням, ні оформленням, ні фрахтом. У результаті, все закінчиться тільки втратами».

За словами О.Волкова, адвокатське об'єднання «Волков і партнери» і УЗА підготували юридичний меморандум, в якому перерахували всі порушення законодавства, наявні в документі № 8053. Його направлять членам профільного парламентського комітету, спікеру Володимиру Литвину, міністрам аграрної політики і продовольства, економічного розвитку і торгівлі.

Як зазначають у меморандумі, запропоновані документом зміни до закону про держпідтримку сільського господарства України суперечать цілям Програми економічного розвитку країни на 2010-2014 роки, а також пріоритетам розвитку, а саме - забезпечити передбачуваність регуляторної політики держави шляхом відмови від будь-яких обмежень експорту сільськогосподарської продукції .

Також документом порушується закон про захист економічної конкуренції, який забороняє створення привілеїв для певних компаній і прийняття будь-яких нормативних актів, які такі привілеї створюють.

На думку президента Української зернової асоціації (УЗА) Володимира Клименка, будь-яка монополія призводить до того, що диктувати умови на ринку буде її творець. «Даний метод заганяє людей у вузьке горло пляшки, це - можливість диктувати ціни», - підкреслив він.

Він вважає, що прийняття даного законопроекту вкрай негативно позначиться на сільськогосподарській галузі України, одна надія, що документ не буде прийнятий.

Що стосується коментарів з боку влади, то вони, схоже, вимальовуються з кількох тез законопроекту. У пояснювальній записці до документа відзначається, що він покликаний вирішити проблеми, які перешкоджають просуванню українського сільськогосподарського товаровиробника на зовнішні ринки (!)

Залишається додати, що метою законопроекту, як зазначили його автори, є захист інтересів вітчизняного виробника та держави в процесі побудови цивілізованого аграрного ринку України.

З урахуванням висновків експертів, якщо враховувати порушення Конституції і законодавства, загалом, головним орієнтиром розвитку цивілізованого ринку, то тоді в цьому напрямку ми рухаємося попереду планети всієї ... Втім, не вдається позбутися відчуття, що в абсурдності законопроекту як такого закладено основний зміст його подачі. Подібні "жертовні" законопроекти час від часу вносяться до Ради виключно з однією метою - щоб ніколи не бути прийнятими. За принципом "Що таке щастя? Спочатку зробити гірше, а потім - повернути все як було. Нехай опозиція, експерти, учасники ринку здригнуться, здригнутися," начисто розкритикують і бац - влада мудро прислухається до всіх, з усіма погодитися і документ "спочине у Бозі". І багато хто залишаться задоволеним таким собі показовим неприйняттям. Наприклад, влада отримає можливість говорити, що прислухається до опозиції та бізнесу, а заодно, і до міжнародних організацій ...

Олена Бистрицька (УНІАН)