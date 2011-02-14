Україна збирається імпортувати 15 тис. тонн масла з Білорусі

Україна має намір імпортувати 15 тис. тонн вершкового масла з Білорусі для збереження стабільної цінової ситуації на ринку.

Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ, передає "Дело".

“Є домовленість з Білоруссю про ввезення в найближчі місяці 15 тис. тонн вершкового масла", - зазначив він.

В.КОПИЛОВ зауважив, що це є “своєрідним випереджувальною дією в питанні стабілізації цін”

Перший заступник міністра також повідомив, що для недопущення цінових стрибків уряд вживає необхідних кроків для відновлення запасів цукру.

"Він буде в достатку за тією ціною, яка є", - підкреслив він.

Урядовець нагадав, що в поточнму році близько 270 тис. тонн цукру-сирцю з тростини буде ввезено в Україну в рамках тарифної квоти Світової організації торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2010 року Міністерство аграрної політики і продовольства України розглядало можливість імпорту на український ринок вершкового масла і сухого молока, зокрема з Білорусі чи Польщі.

Україна також має намір імпортувати 20 тис. тонн гречки для стабілізації ціни на цей продукт на внутрішньому ринку і розраховує на її постачання з Китаю до кінця березня.